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الأحد 01/أبريل/2018 - 07:12 م

غدًا.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح - عادل عبد العال
dostor.org/2113478

تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار عبدالعليم الجندي، وعضوية المستشارين شريف عبدالنبى وأحمد غانم، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدى شكرى، أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش داخل طرود بمطار القاهرة.

كانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 2 أبريل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بتهريب 3 آلاف فرش حشيش قادمة من بيروت، داخل طرود وحاويات عبر ميناء القاهرة الجوي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وتبيَّن من التحقيقات أنَّ الشحنة القادمة من لبنان تمَّت عن طريق مؤسسة شهيرة في دولة لبنان، وأخفاها المتهمون الخمسة وجهزوها، ثم تم الاتفاق مع المتهمين المقبوض عليهم لتهريبها داخل البلاد، وكشفت التحقيقات عن قيام مستخلص جمركي بإنهاء الإجراءات الخاصة بالشحنة، وقيام باقي المتهمين بتوزيع الشحنة على تجار المخدرات، وباستهداف المتهمين بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبطهم وبحوزتهم «مبلغ مالي، و6 هواتف محمولة، وسيارة رقم ط ج م8357».

وكشفت أقوال الضباط بمأمورية ضبط الشحنة عن أنَّه عقب ورود تحريات من أحد المصادر السرية تفيد باعتزام المتهمين جلب كمية من مخدر الحشيش وترويجها لعملائهم بالقاهرة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيشها؛ تبيَّن احتواؤها على أكثر من 3 آلاف فرش حشيش ملفوف في قطع من القماش، داخل 30 كرتونة بكل كرتونة 100 فرش، وتم توريدها لصالح شركة sn، برقم بوليصة 07640049262.

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