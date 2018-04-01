21 أبريل.. عمومية «إم بي للهندسة» تناقش نتائج الأعمال

قالت شركة إم بي للهندسة والمقاولات، إن الجمعية العامة العادية ستجتمع في 21 أبريل الجاري؛ للنظر في نتائج أعمال السنة المنتهية في ديسمبر 2017.



وأضافت الشركة- في بيان للبورصة، اليوم- أن العمومية المزمع انعقادها، ستناقش أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2017، وإبراء ذمة أعضاءه عن الفترة.



كما ستنظر "العمومية" في الاستثمار بـ"شركة جا آي تي للخدمات اللوجيستية".



يذكر أن القوائم المالية المجمعة للشركة، أظهرت- خلال 2017- ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 8.88%؛ لتبلغ 9.69 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت المبيعات المجمعة- خلال العام الماضي- إلى 132.62 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 114.04 مليون جنيه حققتها في 2016.