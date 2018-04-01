عمومية «ميراكو» تعتمد نتائج الأعمال وترحيل الأرباح

قالت شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف- ميراكو، إن الجمعية العامة العادية، اعتمدت نتائج أعمال السنة المنتهية في ديسمبر 2017.



وأضافت الشركة- في بيان للبورصة، اليوم- أن العمومية اعتمدت أيضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2017، وإبراء ذمة أعضاءه عن الفترة.



وأقرّت العمومية، ترحيل الأرباح السنوية، للأعوام القادمة، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، تحولها للربحية خلال 2017، بواقع 489.8 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة بلغت 560.36 مليون جنيه قبل عام.