وزيرة الثقافة تُكلف رئيسًا جديدًا بتسيير أعمال «دار الكتب»

قال الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أبلغته، اليوم، بإنهاء فترة ندبه، وتكليف نيفين محمود بتسيير أعمال رئاسة دار الكتب والوثائق القومية، خلال الفترة المقبلة؛ لحين تعيين رئيس جديد لها.



وأكد «الشوكي»، لـ«الدستور»، أنه يقدر فترة عمله مع وزير الثقافة السابق الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، وكذلك الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لافتا إلى أنه سيعود للعمل كـ"أستاذ مساعد بقسم الآثار، شعبة الآثار الإسلامية، كلية الآداب، جامعة عين شمس"، ولن يتوانى عن تقديم خبرته للوطن في أي موقع يتواجد فيه.



يذكر أنه كان من المقرر التجديد لـ"الشوطي" فى 28 مارس الماضي.