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الأحد 01/أبريل/2018 - 06:49 م

أبرز 10 شركات مُصدِّرة لقطاع الكيماويات خلال يناير 2018

أبرز 10 شركات مُصدِّرة
علا العلاف
dostor.org/2113463

كشف تقرير المجلس التصديري لقطاع الكيماويات، الذي يرأسه خالد أبو المكارم، عن اسماء أهم الشركات المصرية المُصدِّرَة لقطاع الكيماويات خلال شهر يناير 2018، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 361 مليون دولار.

وأوضح التقرير، ان الشركة المصرية لإنتاج الميثانول احتلت المركز الأول بنسه 7% من اجمالى الصادرات المصرية، بينما جاءت شركة ابو قير للأسمدة فى المركز الثاني بنسبة 4% من إجمالي الصادرات المصرية للقطاع.

وأشار إلي ان شركة بروكتر وجامبل مصر فى المرتبة الثالثة، ثم رابعا "المصرية لانتاج الإيثلين ومشتقاته" بنسبة 4%، ثم خامسًا "المصرية لإنتاج البروبلين والبولي" بذات النسبة.

بينما جاءت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير في المركز السادسة بنسبة 3%، ثم "أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينيه" بنسبه 3%، تليها "الاسكندرية لاسود الكربون" بذات النسبة، ثم "المصرية للاسمدة ش م.م" بنسبة 2% بالاضافة إلي "الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين ايلاب" بنسبة 2% من إجمالى الصادرات المصرية لقطاع الكيماويات خلال الفترة المشار إليها.

أبرز 10 شركات مُصدِّرة لقطاع الكيماويات خلال يناير 2018
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