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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:48 م

«الرقابة المالية» تُطلق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
حسن كامل
dostor.org/2113460

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إطلاق الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022.

وأكد "عمران"، خلال مؤتمر أُقيم بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاستراتيجية تُعبِّر عن تصور لأربع سنوات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن تلك الحقبة تذخر بالتحديات الاقتصادية والسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جديدة تسعى خلالها الدولة للقيام بإصلاحات جريئة لتحقيق أهداف طموحة.

وأضاف أنه في تلك الظروف كان من الضروري وجود رؤية مستقبلية من خلال إعداد استراتيجية قومية طموحة، تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية.

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