مناورة تدريبية لحادث انقلاب سيارة أجرة بالوادي الجديد

أجرى مرفق إسعاف الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، اختبارا تدريبيا لمناورة على حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق الخارجة أسيوط ووجود حالات وفاة ومصابين وعلى الفور تم الدفع بــ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث والتي وصلت في وقت قياسي لموقع البلاغ.



وأكد الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق إسعاف الوادي الجديد، أن المناورات التدريبية يتم القيام بها باستمرار للوقوف على جاهزية المرفق للتعامل مع الحوادث الكبيرة والبلاغات المتعددة في أكثر من مكان.



أضاف النفار أنه جرى اختبار جاهزية العاملين ببلاغ عن وقود حادث انقلاب مكروباص أجرة بطريق الخارجة أسيوط وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ والدفع بالأطقم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فى وقت قياسي.



وأشاد النفار بجاهزية المرفق كما قدم الشكر لجميع العاملين لمدى جاهزيتهم وتعاملهم الفورى مع البلاغ.