مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يستعد لافتتاح دورته الـ3

استعد الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لاستقبال ضيوف الدورة الثالثة منه، والمقرر أن تفتتحها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بعد وصولها إلى مطار مدينة السلام.



وتحمل هذه الدورة، اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان.



كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية والشاعر والكاتب محمد بهجت والدكتورة عايدة علام استاذة المسرح، وليلة أمس حضر الفنان مصطفي خاطر.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتي يوم 8 إبريل الجاري.



يذكر أنه المطرب احمد جمال، سيُحيي حفل الافتتاح، بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقياده المايسترو عز الدين طه.



والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.



وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.