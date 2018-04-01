القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
فن
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:43 م

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يستعد لافتتاح دورته الـ3

مهرجان شرم الشيخ
حسين الجندي
dostor.org/2113454

استعد الفنان مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لاستقبال ضيوف الدورة الثالثة منه، والمقرر أن تفتتحها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بعد وصولها إلى مطار مدينة السلام.

وتحمل هذه الدورة، اسم النجم الكبير محمد صبحي، الذي وصل أيضا لمدينة السلام، حيث سيُكرَّم في الساعة السابعة خلال حفل الافتتاح، بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب رئيس شرف المهرجان.

كما وصل عدد كبير من الفنانين والنقاد والكتاب الكبار منهم الناقد الكبير حسن عطية والشاعر والكاتب محمد بهجت والدكتورة عايدة علام استاذة المسرح، وليلة أمس حضر الفنان مصطفي خاطر.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تستمر فعالياته حتي يوم 8 إبريل الجاري.

يذكر أنه المطرب احمد جمال، سيُحيي حفل الافتتاح، بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة، بقياده المايسترو عز الدين طه.

والمهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظها اللواء أركان حرب خالد فودة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وتدير المهرجان الفنانة وفاء الحكيم، فيما تديره "تنفيذيًّا" الدكتورة إنجي البستاوي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يستعد لافتتاح دورته الـ3
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يستعد لافتتاح دورته الـ3
موضوعات متعلقة

120 عرضًا مسرحيًا بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولى

مازن الغرباوي: اتفاقية لترويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بالبحرين

تكريم «محمد صبحى» فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

خالد فودة يضع اللمسات النهائية لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ حوالي 22 ساعة

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ يوم

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

منذ يومين

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية

منذ 3 أيام

السفير المصري بسلطنة عمان يشاهد فيلم «شهر عسل»

منذ 4 أيام

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

الآن

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

وزير التعليم ينعى تلميذة «بورسعيد» ويحذر من البلبلة

بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

ألبومات الصور

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

10 صور ترصد احتفالات أقباط أسوان بـ«أحد السعف»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كشكول

عميد الدراسات الإسلامية: 5 أعوام عمل متواصل للحصول على الجودة والاعتماد

رئيس جامعة المنوفية يناقش رسالة دكتوراه بكلية التجارة

بشرى فى ندوة " قصة نجاح" بجامعة حلوان

دراسة: الأطفال المخالفين للتعليمات يصبحون أثرياء ومبتكرين

مناقشة قضايا المرأة في محاكاة الأمم المتحدة باقتصاد القاهرة

الأمصار

مقتل 7 شرطيين خلال تمرد في سجن بالمكسيك

مقتل 7 شرطيين في عصيان في سجن في المكسيك

اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء إيران

76 مليار ريال قيمة عمليات شراء السعوديين في سوق «تداول»

وفاة 15 شخصا بحادث تصادم حافلتين للركاب في الكويت

ads
منوعات

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

احذر.. بُعد المسافة عن العمل تصيبك بأمراض عقلية

افتتاح أول متحف سيلفي في العالم (صور)

ads
ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك