جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لأمراض الكُلي

توصلت اللجنة المنظمة المؤتمر الدولي الطبي الثامن لأمراض الكلى بجامعة المنصورة الذى عقد برئاسة الدكتور ناجى عبد الهادي رئيس وحدة أمراض الكلى بطب المنصورة، الى العديد من التوصيات أبرزها ضرورة التدخل الطبي في فترة مبكرة لكونه الأنسب لمنع الإصابة بالفشل الكلوي المزمن.



كما أوصى بضرورة الفحص الدوري المستمر لمرضى القلب والسكر والضغط للعلاج المبكر للقصور الكلوي، كما أوصى بضرورة متابعة السيدات الحوامل بشكل مكثف ودوري لحماية المرأة والجنين من مضاعفات أمراض الكلى.



والمؤتمر عقد تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وشارك بفعالياته ممثلي 9جامعات مصرية، بالإضافة لعدد من الأطباء من جامعات كندا وإنجلترا والسعودية وبحضور 300 طبيب في تخصص أمراض الكلي على مستوى الجمهورية وتم مناقشة 25 بحثًا قٌدمت للمؤتمر على مستوى العالم، في علاج أمراض الكلى.