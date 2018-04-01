القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
محافظات
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:39 م

جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولي الثامن لأمراض الكُلي

الدكتور ناجى عبد
الدكتور ناجى عبد الهادي
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2113449

توصلت اللجنة المنظمة المؤتمر الدولي الطبي الثامن لأمراض الكلى بجامعة المنصورة الذى عقد برئاسة الدكتور ناجى عبد الهادي رئيس وحدة أمراض الكلى بطب المنصورة، الى العديد من التوصيات أبرزها ضرورة التدخل الطبي في فترة مبكرة لكونه الأنسب لمنع الإصابة بالفشل الكلوي المزمن.

كما أوصى بضرورة الفحص الدوري المستمر لمرضى القلب والسكر والضغط للعلاج المبكر للقصور الكلوي، كما أوصى بضرورة متابعة السيدات الحوامل بشكل مكثف ودوري لحماية المرأة والجنين من مضاعفات أمراض الكلى.

والمؤتمر عقد تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وشارك بفعالياته ممثلي 9جامعات مصرية، بالإضافة لعدد من الأطباء من جامعات كندا وإنجلترا والسعودية وبحضور 300 طبيب في تخصص أمراض الكلي على مستوى الجمهورية وتم مناقشة 25 بحثًا قٌدمت للمؤتمر على مستوى العالم، في علاج أمراض الكلى.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

وزير التعليم ينعى تلميذة «بورسعيد» ويحذر من البلبلة

بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

ألبومات الصور

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

10 صور ترصد احتفالات أقباط أسوان بـ«أحد السعف»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كشكول

طلاب الدراسات الإسلامية يقدمون عرضا مسرحيا في حفل حصول الكلية على ضمان الجودة

عميد الدراسات الإسلامية: 5 أعوام عمل متواصل للحصول على الجودة والاعتماد

رئيس جامعة المنوفية يناقش رسالة دكتوراه بكلية التجارة

بشرى فى ندوة " قصة نجاح" بجامعة حلوان

دراسة: الأطفال المخالفين للتعليمات يصبحون أثرياء ومبتكرين

الأمصار

مقتل 7 شرطيين خلال تمرد في سجن بالمكسيك

مقتل 7 شرطيين في عصيان في سجن في المكسيك

اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء إيران

76 مليار ريال قيمة عمليات شراء السعوديين في سوق «تداول»

وفاة 15 شخصا بحادث تصادم حافلتين للركاب في الكويت

ads
منوعات

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

احذر.. بُعد المسافة عن العمل تصيبك بأمراض عقلية

افتتاح أول متحف سيلفي في العالم (صور)

ads
ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك