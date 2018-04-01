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الأحد 01/أبريل/2018 - 06:32 م
ماجد حبته
ماجد حبته

أحلام «وزير We» الفاشل!

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منذ زمن بعيد، ظهر طفل مصري، مرتديًا فانلة حمالات مخرومة، وأطلق حكمته الخالدة: «كل واحد يلعب قدام بيته»، ليؤكد تفوقه على «فولتير» الذي انتظر حتى داهمته الشيخوخة ليقول: فلينصرف كل منا إلى حديقته!.

تطبيقًا للحكمتين أو المثلين، منعت الصين شبكات التواصل الاجتماعي وقدمت لمواطنيها بدائل محلية: «كيوكيو» QQ بديلًا عن «فيسبوك».. «ويبو» Weibo مقابل «تويتر».. «ويتشات» WeChat عوضًا عن «فيسبوك ماسينجر».. «يوكو تودو» YouKu TuDou بدلًا من «يوتيوب».. وعوضتهم بـ«بايدو» Baidu عن محرك البحث «جوجل». أما إيران، التي تحجب «فيسبوك» و«تويتر» منذ سنة ٢٠٠٩، فحاولت تقديم شبكة شبيهة بـ«فيسبوك» اسمها «كلوب»، لم يستخدمها سوى مليوني مواطن، وتم إغلاقها بعد شهور. ومؤخرًا، أعلن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن مصر تعتزم إطلاق نسختها الخاصة أو المحلية من «فيسبوك»، لأنه «يجب أن تكون لدينا القدرة على حماية بيانات المواطنين لحماية استقرار الدولة».

دراسة أعدتها لجنة الاتصالات في مجلس النواب، نهاية سنة ٢٠١٧، قالت إن عدد مستخدمي «فيسبوك» في مصر بين ٤٥ و٤٨ مليونًا، لا أعرف نسبة عملاء المصرية الاتصالات منهم، لكن المؤكد هو أنهم جميعًا انتابتهم كريزة ضحك على تصريحات الأستاذ المهندس الوزير، التي نقلتها كل الصحف والمواقع الإلكترونية، تقريبًا، وكلها اتفقت (أو أجمعت) على أنه قالها (أو أدلى بها)، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، واتفقت الصحف والمواقع أيضًا على أنه تحدث عن «خطوات إيجابية وفاعلة» تم اتخاذها «في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم»، وعن ضرورة أن «تكون مصر جزءًا من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي».

كل الصحف والمواقع نقلت ذلك عن الوزير، في ١٢ مارس الماضي، ومع ذلك نفاه مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، وادعى أن تلك التصريحات «منسوبة» لوزيره، زاعمًا أنه لم يقل غير إن «الشباب المصري قادر على ابتكار برامج لحماية البيانات والمعلومات، وأن لديهم القدرة على التميز»، وأوضح أن الوزارة «لا يمكن أن تقوم بتقليد تطبيق عالمي». وفي اللا سياق، أضاف أن الوزارة لديها مبادرة رئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل والتي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخرج الدفعة الأولى منها.

يقول المثل: «حدِّث العاقلَ بما لا يُعقل، فإن صدَّقكَ فهو أحمق». وما لا يعقل هو أن تصدّق وعودًا أو تنتظر نجاح مبادرات أو تحقق أحلام وزير فاشل. ولا أقصد بذلك إهانته أو التقليل من شأنه، بل تلك هي النتيجة التي قادت إليها مقدمات، تشهد عليها غالبية (إن لم يكن كل) عملاء المصرية للاتصالات، تحديدًا Te Tada التي تغير اسمها إلى We، والتي تجاوز سوء خدمتها ولا مبالاة (أو استنطاع) موظفيها، الحدود المسموح بها آدميًا، للدرجة التي تجعلك تعتقد أنهم إما مجانين أو يعملون لحساب شركات منافسة.

كانت المعجزات ثلاثًا: الغول، العنقاء، والخل الوفي، ونجحت المصرية للاتصالات (تحديدًا Te Tada التي تغير اسمها إلى We) في إضافة معجزة رابعة، هي أن تجد عميلًا لا يشكو منها ومن موظفي خدمة العملاء والدعم الفني بها. وبما أن الفشل لا يشيد به إلا فاشل، فإن الوزير يستحق الصفة عن جدارة، بعد إشادته بما وصفه بـ«النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة»، وبعد توجيهه «الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين. وزعمه أن هذا وذاك «انعكس إيجابيًا على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات».

هذا الكلام الفارغ، الذي لا علاقة بالواقع، نقلته عدة صحف في تقارير (غالبًا مدفوعة الأجر أو إعلانات)، بمناسبة زيارة الأستاذ الوزير للمقر الرئيسي للشركة بالقرية الذكية، وهي الزيارة التي قيل إنه قام خلالها بـ«متابعة إجراءات العمل وفقًا للبرنامج الشامل الذي تنفذه الشركة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والوقوف على المجهودات المبذولة في سبيل رفع كفاءة شبكات الاتصالات». وقيل أيضًا إن الأستاذ الوزير تفقد سير العمل في مركز خدمة عملاء (we) بمبنى الشركة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منظومة خدمة العملاء بالشركة. كما الأستاذ الوزير بتوزيع إشاداته أيضًا على موظفي الدعم الفني، بزعم أنهم «يمثلون عنصرًا رئيسيًا لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للشركة».

التقارير أو الإعلانات، ذكرت أيضًا أن الوزير عقد لقاءً مع القيادات التنفيذية للشركة لمناقشة آخر التطورات والجهود التي تبذلها الشركة لدعم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان طبيعيًا أن يرد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، على التحية بأحسن منها، ويشكر الوزير على ما زعم أنه «دوره الفعال وحرصه المستمر على متابعة الخطط والمشروعات التي تنفذها الشركة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء». وكان طبيعيًا أيضًا أن يكذب ويدّعي «التزام الشركة، كونها المشغل الوطني لخدمات الاتصالات في مصر، بالاستثمار المستمر في البنية التحتية، والسعي الدائم نحو توفير أفضل وأحدث الخدمات للعملاء».

بالمناسبة، لن أتمكن، كالعادة، من إرسال هذا المقال عبر الانترنت الأرضي، لأن شبكة Te Data التي صار اسمها We غير منتظمة (أو غير موجودة) منذ ٦ أشهر تقريبًا، وفشلت كل محاولاتي في معرفة السبب أو الوصول لـ«عقاد نافع» مع موظفي خدمة العملاء أو الدعم الفني، الأمر الذي يضطرني إلى استخدام USB أو خدمة الإنترنت التابعة لإحدى شركات المحمول الخاصة، التي لن أذكر اسمها خشية أن تكافئ موظفي «الشركة الوطنية» بـ«رشة جديدة»!.

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