سيد عبدالقادر يكتب: هل تعود بريطانيا إلى رشدها؟

أشعلت بريطانيا حربا دبلوماسية شعواء أسفرت عن أكبر عملية طرد للدبلوماسيين منذ زمن الحرب الباردة بين روسيا و١٤ دولة من بينها الولايات المتحدة، بسبب محاولة اغتيال الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال بغاز الأعصاب، التى أعلنت عنها دون أن تحدد توقيت أو تاريخ المحاولة، ولا عدد من أصيبوا فيها، مما دفع المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن تقول فى مؤتمر صحفى «نتمنى أن تعود بريطانيا إلى رشدها» وتكرر هذه العبارة عدة مرات.

وقد توقف الكثيرون أمام عبارة زاخاروفا، التى كانت توحى بأن الحرب الدبلوماسية الدائرة اشتعلت بسبب «كذبة» أطلقتها بريطانيا، وأن البراهين والأدلة التى عرضها سفير بريطانيا فى موسكو للصحفيين، كانت على حد قولها «فبركة على مستوى عالمى»..!!.

كثيرون يعتقدون أن بريطانيا تخوض منذ عقود طويلة معاركها الدبلوماسية والسياسية مع الخارج، من خلال أكاذيب أو أخبار كاذبة تطلقها، وتتيح لإعلامها ترديدها بشكل مستمر حتى تصبح حقيقة فى أذهان الملايين، لكن المشكلة فيما يبدو أن أكاذيب بريطانيا العظمى التى كانت الشمس لا تغرب عن مستعمراتها، كانت أكثر إتقانا وقابلية للتصديق، من أكاذيبها التى تطلقها فى العقود الأخيرة بعد أن انحسرت قواها وخرجت من عصر الاستعمار لتدخل- فيما يبدو- عصر «الانحسار».

والكذب ليس غريبا على وزير بريطانيا الحالى بوريس جونسون، الذى قوبل تعيينه فى منصبه فى يوليو من العام ٢٠١٦ بموجة عدائية من جانب النخبة السياسية الأوروبية، والتى وصفته بالكذاب والافتقار للمسئولية، وبأنه قدم معلومات كاذبة للبريطانيين أدت لدفعهم للتصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

وقد وجهت لجونسون اتهامات بتضليل الناخبين بقوله إن بريطانيا تدفع ٣٥٠ مليون جنيه (٤٦٨ مليون دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبى من الممكن إنفاقها على الخدمة الصحية الوطنية، ولم يتضمن الرقم حساب المردود من المبلغ إلى ميزانية لندن أو ما ينفقه الاتحاد الأوروبى على مشروعات القطاعين العام والخاص فى بريطانيا، وقد اعترف مشاركون فى حملة الانسحاب بتضخيم الرقم.

ولذلك تخلى وزير خارجية فرنسا جان مارك أيرو عن اللياقة الدبلوماسية المعتادة، وتساءل أمام الإعلام: كيف لرجل ردد أكاذيب كزعيم لحملة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن يكون ممثلا يوثق به لبلاده؟!.

لذلك ربما يكون السؤال الذى يطرح نفسه الآن: لماذا يتوجب على العالم أن يصدق الرواية البريطانية حول الاعتداء على الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال؟، ألا يمكن أن تكون كذبة شارك فيها وزير الخارجية جونسون مع أجهزة أخرى فى بريطانيا واندفعت وراءها ١٤ دولة على رأسها الولايات المتحدة؟.

بريطانيا تعتمد فى ترويج أكاذيبها أولا على هيئة الإذاعة البريطانية التى توجهها المخابرات البريطانية لخدمة أهدافها، بالإضافة إلى صحفها الكبرى، وقد أطلقت بريطانيا فى السنوات الأخيرة العديد من الأكاذيب الموجهة ضد مصر، والتى لم تستند فيها لأى دليل ورغم ذلك تم الترويج لها بشكل كبير.

أشهر وأخطر هذه الأكاذيب التى زعمت فيها «بى بى سى»، عبر ما قالت إنها «وثائق سرية»، أن الرئيس مبارك قبل طلبا أمريكيا بتوطين فلسطينيين فى مصر وبالتحديد فى شبه جزيرة سيناء، ضمن تسوية سياسية مع إسرائيل، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق بنفسه.

وخلال أحداث ٢٥ يناير أطلقت صحيفة «الجارديان» البريطانية قنبلة كذب أججت مشاعر المتظاهرين فى ميدان التحرير، عندما نشرت أن ثروة الرئيس الأسبق مبارك بلغت ٧٠ مليار دولار.

كذبة أخطر نشرتها «بى بى سى» عن مصر حيث زعمت أن محكمة عسكرية مصرية قضت بال»سجن لفترات متفاوتة على ٢٦ ضابطًا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكرى، وادعت أن من بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدين برتبة عقيد.

والحقيقة أن قائمة الأكاذيب البريطانية حول مصر تطول وتطول، وكذلك أكاذيبها حول مختلف دول المنطقة، ويبدو أن الكذب قد أصبح «السهم» الوحيد الذى تحارب به بريطانيا بعد أن خلت جعبتها وأصبحت تعيش على أطلال ماض لن يعود.

لكن رواية محاولة اغتيال الجاسوس الروسى «المتقاعد منذ عامين»، ستكون حاسمة بالنسبة لمصداقية أو عدم مصداقية بريطانيا أمام العالم خلال الفترة المقبلة، فلا بد أن سباق طرد الدبلوماسيين سيتوقف، وسيبدأ كثيرون فى البحث عن صدق الرواية البريطانية عن حادث الاعتداء.

ووقتها سيكون السؤال الأول: لماذا تقدم روسيا على اغتيال جاسوس سابق، حكمت عليه بالسجن ١٣ سنة، ثم سلمته إلى بريطانيا فى العام ٢٠١٠؟ ضمن صفقة لتبادل الجواسيس؟ وقد يتبع ذلك سؤال آخر هو: ما أهمية قتل جاسوس أعلن تقاعده فى عام ٢٠١٦؟.

هناك رواية أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية على لسان صديق الجاسوس المتقاعد من أيام الدراسة، فقد كشف هذا الصديق، ويدعى فلاديمير تيموشكوف، عن أن سكريبال «٦٦ عامًا» أرسل رسالة إلى الرئيس الروسى بوتين يطلب فيها العفو عنه، والسماح له بالعودة إلى روسيا لأن الناس جميعا نبذوه، وأن حياته أصبحت مضطربة، وأنه نادم لأنه أصبح يوما عميلا مزدوجا.

الرواية البريطانية لا تستند إلى أى حقيقة حتى الآن، وهذا ما ركزت عليه المتحدثة باسم الخارجية الروسية، التى قالت إن الروس يستقون معلوماتهم عن الحادث من وسائل الإعلام، لأن بريطانيا أغلقت أمامهم كل الطرق الدبلوماسية للحصول على إجابات، لعل أبسطها نوعية المادة التى تم الاعتداء بها.

من حق زاخاروفا أن تتساءل: هل تعود بريطانيا إلى رشدها؟ لكن السؤال الأهم ربما يكون: هل يعود العالم إلى رشده؟ فكيف تقتنع الولايات المتحدة و١٣ دولة أخرى برواية بريطانيا وتسارع بطرد عشرات السفراء، دون أن تتثبت من وقوع الاعتداء فعلا؟!.

هذه الواقعة مؤشر خطر على مدى الجنون أو الهوس الذى تدار به الأمور فى عالم اليوم، من جانب الدول الكبرى. لقد أحرقت هذه الدول منطقة الشرق الأوسط عن طريق الأكاذيب، فهل تواصل إشعال مزيد من النيران بمزيد من الأكاذيب؟!.