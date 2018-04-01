مؤتمر طلابي للابتكار بجامعة بني سويف

نظّم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف، الأحد، مؤتمره الطلابى الثالث للابتكار والابداع لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بالجامعات المصرية والعربية والافريقية تحت إشراف الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعمداء الكليات والطلبة، الدكتور وحيد غريب على عميد الاكاديمية الهندسية الحديثة بوزارة الانتاج الحربى.



تناولت جلسات المؤتمر على مدار 5 جلسات عرضًا للأبحاث والابتكارات التى قدمها طلاب الكليات من خلال الابحاث المقدمة عن التطبيقات التكنولوجية فى نواحى الحياة المختلفة الخاصة بالطاقة ومصادرها وكيفية الاستفادة من الامكانات الموجودة على ارض الواقع.



كما تم عرض نماذج من الابتكارات التى ابدع فيها الطلاب فى المعرض الذى اقيم على هامش المؤتمر حيث قام الطلاب بشرحها وتفاصيلها الدقيقة واستخداماتها.