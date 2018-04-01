القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:26 م

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع
04:35 م

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
محافظات
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:27 م

مؤتمر طلابي للابتكار بجامعة بني سويف

مؤتمر طلابي للابتكار
مؤتمر طلابي للابتكار
بنىى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2113436

نظّم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف، الأحد، مؤتمره الطلابى الثالث للابتكار والابداع لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بالجامعات المصرية والعربية والافريقية تحت إشراف الدكتور محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وعمداء الكليات والطلبة، الدكتور وحيد غريب على عميد الاكاديمية الهندسية الحديثة بوزارة الانتاج الحربى.

تناولت جلسات المؤتمر على مدار 5 جلسات عرضًا للأبحاث والابتكارات التى قدمها طلاب الكليات من خلال الابحاث المقدمة عن التطبيقات التكنولوجية فى نواحى الحياة المختلفة الخاصة بالطاقة ومصادرها وكيفية الاستفادة من الامكانات الموجودة على ارض الواقع.

كما تم عرض نماذج من الابتكارات التى ابدع فيها الطلاب فى المعرض الذى اقيم على هامش المؤتمر حيث قام الطلاب بشرحها وتفاصيلها الدقيقة واستخداماتها.

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 43 دقيقة

السبت.. بدء الدراسة بفرع جامعة سيناء في القنطرة شرق

منذ حوالي 16 ساعة

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

منذ 4 أيام

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين

منذ 6 أيام

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»

منذ 6 أيام

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج

منذ اسبوع

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

وزير التعليم ينعى تلميذة «بورسعيد» ويحذر من البلبلة

بالفيديو.. إصابة جديدة بـ«الالتهاب السحائى» فى مدرسة بورسعيد.. والمديرة تتبرأ

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

ألبومات الصور

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

إهداء درع جامعة زويل لـ«راتب» فى دورة «المنظمة العربية للمسئولين»

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

10 صور ترصد احتفالات أقباط أسوان بـ«أحد السعف»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

عاجل.. حبس وعزل محافظ البحيرة للامتناع عن تنفيذ قرار إزالة

بالتفاصيل.. محمد إبراهيم رفض التوقيع للأهلي في اللحظة الأخيرة

كشكول

طلاب الدراسات الإسلامية يقدمون عرضا مسرحيا في حفل حصول الكلية على ضمان الجودة

عميد الدراسات الإسلامية: 5 أعوام عمل متواصل للحصول على الجودة والاعتماد

رئيس جامعة المنوفية يناقش رسالة دكتوراه بكلية التجارة

بشرى فى ندوة " قصة نجاح" بجامعة حلوان

دراسة: الأطفال المخالفين للتعليمات يصبحون أثرياء ومبتكرين

الأمصار

مقتل 7 شرطيين خلال تمرد في سجن بالمكسيك

مقتل 7 شرطيين في عصيان في سجن في المكسيك

اختراق مقاتلات إسرائيلية أجواء إيران

76 مليار ريال قيمة عمليات شراء السعوديين في سوق «تداول»

وفاة 15 شخصا بحادث تصادم حافلتين للركاب في الكويت

ads
منوعات

شاهد.. فيل يُنقذ شِبلًا صغيرًا وأمه من الهلاك

احذر.. بُعد المسافة عن العمل تصيبك بأمراض عقلية

افتتاح أول متحف سيلفي في العالم (صور)

ads
ولاد الكار

السبت.. «الدولي للكتاب» يناقش «الثورة العميقة» لـ محمد شعير

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك