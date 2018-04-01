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الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 06:26 م

تكريم أبناء أكاديمية الفنون في مهرجان مسقط السينمائي

تكريم أبناء أكاديمية
حسام الضمراني
dostor.org/2113435

حصل الفنانين "أكرم البزاوي" و"عادل أحمد يحيى" أبناء أكاديمية الفنون، على شهادات تقدير من مهرجان مسقط السينمائي في دورته العاشرة- التي أقيمت خلال الفترة من 26 لـ31 مارس المنقضي، والذي أقيم بالعاصمة العمانية-؛ تكريما لهم.

من ناحيتها، وجَّهت الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، التهنئة للفنانين المكرمين، متمنية لهما مزيدًا من النجاح.

وشاركت رئيس أكاديمية الفنون، في حفل ختام مهرجان مسقط السينمائي، كـ"رئيس لجنة تحكيم النقاد"، وألقت كلمة، أثنت فيها على المهرجان وحسن التنظيم وكرم الضيافة من الأشقاء العمانيين كما أشادت بالأعمال الفنية المشاركة فيه.

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