وزير البيئة: تحميل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء غير قانوني

كشف خالد فهمي وزير البيئة، عن الجهات التي ستمول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة المزمع تطبيقها في عدة محافظات أوّلها محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستموّل 30% من المنظومة من تكليف التعاقد، فضلًا عن تمويل الضريبة العقارية وصناديق مشروع النظافة ووزارة التخطيط للنسبة الباقية.



وأضاف وزير البيئة، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، الدكتور محمد إسماعيل، مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات، لمناقشة خطوات تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، من خلال عرض أهم مخرجات المخطط العام للمنظومة، أنه سيتم الصرف للمتعاقدين في المنظومة بموافقة وزارة البيئة وأنه تم حصر ومسح كل محافظة طبقا للجدول الزمني والخطة المعتمدة.



وأكد فهمي أنه لن تزيد رسوم النظافة على طبقات المجتمع من محدود الدخل كما سيتم تحصيل 80% من رسوم النظافة بشكل مباشر عن طريق الأجهزة المحلية بالمحافظات.



ألمح وزير البيئة إلى أنه لن يتم تحميل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء؛ لأنه غير قانوني، وأنه سيتم إنشاء شركة للتحصيل وسيكون هناك عقوبات لعدم الدفع، وسيتم عرض قانون جديد لتحصيل رسوم النظافة على البرلمان وكيفية تحصيلها.



وتابع الوزير أن إلغاء تحصيل على فواتير الكهرباء يرجع لاتجاه لدولة لخصصة شركات الكهرباء.