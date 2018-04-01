محافظ الغربية يحضر نهائي دوري مراكز شباب كرة القدم (صور)

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم، مباراة نهائي دوري مراكز شباب المحافظة لكرة القدم والتى أقيمت على ملعب إستاد طنطا الرياضي بين فريقي شباب الرجدية ونواج وإنتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب الرجدية على مركز شباب نواج بنتيجة 3صفر.



وعدد الفرق التى شاركت فى دورى مراكز شباب الغربية بلغ 24 فريق بإجمالى 720 شاب ويهدف دورى مراكز شباب الغربية إلى توطيد أواصر الصداقة بين الفرق المشاركة والتنافس الحر الشريف وإثبات الذات وإستغلال طاقات الشباب بما هو نافع ومفيد.



كما كرم محافظ الغربية الفرق الفائزة وتسليمها الدروع حيث حصل فريق مركز شباب الرجدية على المركز الأول ومركز شباب نواج على المركز الثانى ومركز شباب الدلجمون على المركز الثالث ومركز شباب بهبيت الحجارة على المركز الرابع.



كما تم تكريم محافظ الغربية وإهدائة درع مديرية الشباب والرياضة نظرًا لما يقوم به من جهود فى النهوض بالمنظومة الرياضية فى محافظة الغربية وتشجيعة للشباب الموهوبين رياضيًا، وتم تكريم بعض رجال الأعمال ولجنة الحكام التى أشرفت على المباراة.



حضر المباراة ممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن مركز طنطا والأستاذ محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من التنفيذيين.