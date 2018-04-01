حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدكرنس

شنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز.



أسفرت الحملة عن ضبط عطية البدوى بناحية ميت رومي مركز دكرنس لتعديه على مساحة 15 سهم من الاراضى الزراعية عن طريق حفر أساس وعمل شدة خشبية وقواعد خرسانية.



وأكد المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمشاركة في تنفيذ حملات الإزالة لردع كل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأرض الزراعية التي تمثل الأمن الغذائى لمصر.



وأشار وكيل الزراعة إلى ان القانون رقم 7 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.