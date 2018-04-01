أردوغان يزعم: «الجيش التركي آخر من يدافع عن الأمة الإسلامية»

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جيش بلاده هو من يحارب الإرهاب، واصفًا إياه بـ«آخر من يدافع عن الأمة الإسلامية».



وقال أردوغان في تصريحات له اليوم: «نحن ندعو الله عز وجل أن يجعل جيشنا مظفرا، لأنه آخر جيش يدافع عن الأمة الإسلامية». حسبما نقلت قناة "TRT" التركية.



وأضاف أردوغان: «الإرهابيون اتخذوا من عفرين مقرا لهم فاتخذنا قرارا بخوض عملية غصن الزيتون وطهرنا المدينة»، وذلك في إشارة إلى التنظيمات الكردية.



وتعهد الرئيس التركي بمحاربة ما أسماه بالتنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا وخارجها.