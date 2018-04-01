البابا تواضروس: نتذكر شهداء «أحد السعف» بالخير

قال البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة أحد الشعانين التى تحتفل به الكنيسة اليوم، إن الكنيسة تتذكر اليوم شهداء أحد الشعانين بطنطا والإسكندرية الذين استشهدوا في أحد الشعانين من العام الماضي.



وأضاف البابا، من خلال كلمته بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بالساحل الشمالي، اليوم، أن أحد السعف هوعيد سيدي ويخص السيد المسيح، وفيه دخل إلى مدينة أورشليم مدينة السلام قبل الصَّلب بأيام معدودة.



وتابع: فى هذا اليوم نتذكر شهداء يوم أحد السعف في العام الماضي في الإسكندرية وطنطا، نذكرهم جميعًا بالخير وهم يصلون عنا في السماء التي ذهبوا اليها.