أمن المنوفية يُنهي خصومة ثارية بين عائلتين بأشمون

عقدت مديرية أمن المنوفية جلسة صلح بين عائلتى الشافعى - السيد بدائرة مركز أشمون.



تعود الخصومة الى حدوث مشاجرة بين أحد أفراد عائلة السيد وأحد أفراد عائلة الشافعى حال استقلالهما أتوبيس عائدين من جهة عملهم بالقاهرة نجم عنها إصابة احد ابناء ائلة السيد بجرح رضى غائر بالرأس وسحجات بالقدم واليد اليسرى وتوفى متأثرًا بإصابته وتم ضبط المتهم واستمر الخلاف بين الطرفين، تم الدفع برجال الإدارة ولجنة المصالحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتم الإتفاق على انهاء الخلافات صلحًا.



تم عقد جلسة الصلح بديوان عائلة سعد باشمون وبحضور أهلية الطرفين ولجنة المصالحات وقيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى ورجال الدين وكبار العائلات وأعضاء مجلس النواب وعدد من أهالى القرية والقرى المجاورة وتعهد كلًا مكن الطرفين بعدم التعرض للآخر وتم التراضى وإنهاء الخلاف.