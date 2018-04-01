القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 05:49 م

مقتل 4 آلاف سوري خلال مارس 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2113412

شهد مارس الماضي في سوريا مقتل قرابة 4 آلاف شخص بينهم مدنيين إلى جانب أفراد من العناصر المقاتلة على الأراضي السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير، الأحد، إن عدد الشهداء المدنيون خلال مارس الماضي بلغ 1460 بينهم 295 طفلًا دون سن الثامنة عشر و174 مواطنة فوق سن الـ 18، من بينهم 938 مواطن استشهدوا في غارات للطائرات الروسية.

كما قتل 229 مواطنًا جراء قصف من طائرات النظام الحربية، و66 مواطنًا استشهدوا من قبل فصائل إسلامية ومقاتلة، و12 مواطنة استشهدوا في قصف للطائرات التركية وقصف لقواتها.

أما بالنسبة للمقاتلين السوريين من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وقوات سوريا الديمقراطية وحركات وتنظيمات أخرى بلغ عددهم 1026، من بينهم 391 من قوات النظام، و489 من الميلشيات الموالية للنظام، أما المقاتلون من الفصائل الإسلامية المقاتلة وتنظيم داعش وجبهة النصرة بلغ 224 قتيل.

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