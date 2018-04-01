طريقة تحضير «تشيز كيك التوفي»

«أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته».. لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو «تشيز كيك التوفي».



ويتكون تشيز كيك التوفي من: الزبدة والبسكويت السادة المطحون والبسكويت بنكهة الشيكولاتة، وخلاصة الفانيليا والجوز المجروش، وعصير الليمون الحامض، وسكر البودرة، وكريم كراميل بودرة، وجبن كريمي، وصفار بيض، وقشطة.



ولتحضير «تشيز كيك التوفي»، في البداية قومي بتسخين الفرن، واضبطي درجة حرارته على 180 درجة مئوية، ثم حضري قالب التشيز كيك الخاص ذى القاعدة المتحركة، وحضري طبقا واسعا، وضعي فيه البسكويت المطحون ثم ضيفي الزبدة الذائبة وحركي الخليط بشكلٍ جيد حتى تتغلل الزبدة في البسكويت.



بعد ذلك ضعي خليط البسكويت والزبدة في قالب التشيز كيك، واضغطي عليه جيدًا حتى تتشكل طبقة مستوية، ثم حضري الخلاط الكهربائي وضعي في الوعاء الخاص به السكر والبيض والفانيلا السائلة، ثم اخلطي المكونات مع بعضها جيدًا لمدة دقيقتين حتى يصبح لون المزيج فاتحًا.



ضيفي بعد ذلك إلى الخليط الجبن الكريمي والكريمة الحامضة، بالإضافة إلى ملعقة الدقيق، واستمري في الخفق لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق حتى يتجانس الخليط.



بعد الانتهاء من مزج الخليط، قومي بسكبه فوق طبقة البسكويت، وقومي بتسوية سطح المزيج، ثم أدخلي قالب التشيز كيك إلى الفرن، واتركيه لمدة ساعة كاملة حتى ينضج ويصبح قوامه متماسكًا، وفي النهاية أخرجي القالب من الفرن واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم وزعي فوقه صلصة التوفي وضعيه في الثلاجة حتى يبرد.