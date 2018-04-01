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الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 05:17 م

دار نشر تتراجع عن طباعة كتاب حول الفساد في العراق

صلاح نصراوي
صلاح نصراوي
ايهاب مصطفى
dostor.org/2113387

قال الكاتب العراقي، صلاح نصراوي، إنه كان من المقرر إصدار كتابه «دولة علي بابا.. في تشريح سلطة الفساد والمحاصصة في العراق» خلال أيام، لكن دار «بدائل» التي أسندت إليها مهمة الطبع، أخبرته برفض العمل، بدعوى عدم وجود وثائق تثبت الوقائع التي وردت في الكتاب.

وأوضح نصراوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن كتابه كان في المطبعة، والدار تراجعت في اللحظات الأخيرة، مرجحا أن تكون السلطات العراقية تدخلت عبر سفارتها في القاهرة، لمنع نشر الكتاب.

وأضاف أن الكتاب يتناول وقائع الفساد في العراق، وأنه مكون من 6 فصول، ويتضمن مصادر ومراجع معتمدة من منظمات دولية ومؤسسات حكومية عراقية، بما فيها هيئة النزاهة والقضاء، وإدارات معنية بالأمر، مشيرا إلى أن كل معلومة وردت بالكتاب، تم تدقيقها وتوثيقها بشكل مهني.

وقال نصراوي إن موضوع الكتاب يتناول أحداث 30 عاما مضت، وهو مدعم بكل المصادر والمراجع، مشيرا إلى أن تراجع الدار عن الطباعة في اللحظات الأخيرة، بحجة عدم وجود الوثائق، حجة واهية.

دار نشر تتراجع عن طباعة كتاب حول الفساد في العراق
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