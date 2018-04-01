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الأحد 01/أبريل/2018 - 05:15 م

غدًا.. «من أجل مصر» تحتفل بفوز السيسي بالرئاسة

المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان
الدستور
dostor.org/2113386

تُقيم جمعية من أجل مصر احتفالية شعبية جماهيرية ضخمة بميدان روكسى بمصر الجديدة، غدًا الإثنين، احتفالاً بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية ثانية.

وقال المهندس يوسف رشدان، القيادى بحملة كلنا معاك، منسق جمعية من أجل مصر بمصر الجديدة، إن الاحتفالية سيحضرها الآلاف من محبى الرئيس السيسى، فضلاً عن كبار الشخصيات العامة فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن فعاليات الاحتفالية ستبدأ بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات فوز السيسى رسميًا.

ولفت منسق جمعية من أجل مصر بمصر الجديدة، إلى أن فوز السيسى كان محسومًا بسبب الشعبية الكبيرة التى يتمتع بها و دوره فى إنقاذ مصر خلال السنوات الماضية من مخططات الأعداء فى الداخل و الخارج، مؤكدًا أن هدف الاحتفالية توجيه رسالة إلى الرئيس أن الشعب المصرى وسيظل يسانده حتى نعبر بمصرنا الغالية إلى المستقبل المشرق.

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