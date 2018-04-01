علماء يكتشفون نوعًا جديدًا من الضفادع

اكتشف فريق من علماء كولومبيا بالاشتراك مع آخرين من فنزويلا سلالة جديدة من الضفادع بمنطقة الجبال الحدودية «بوريجا».



وذكرت صحيفة «الإيمبولسو» الفنزويلية، اليوم، أن الاكتشاف الجديد ينضم إلى قائمة أنواع الضفدعيات المعروفة حول العالم حتى الآن ليصبح بذلك عددها 37 نوعًا.



وأوضح عالم البيولوجيا الفنزويلي «فرناندو روجا رونجيك» المشارك في الحملة الاستكشافية، أن هذا الضفدع ذو جلد متنوع الألوان وطوله يتراوح ما بين 2.8 و3.2 سنتيمتر، ويعيش في الجندول ومجاري المياه في أماكن يصل ارتفاعها على ألف متر.



واستغرقت الحملة الاستكشافية عشرات السنين لإثبات النوعية الجديدة لهذا الضفدع مستخدمين كاميرات التصوير وأجهزة تسجيل حديثة، فقد يتم تسجيل غناء هذا النوع من الضفدع الذي عاش شمال غربي فنزويلا.



