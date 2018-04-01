زينة تبحث عن قاتل زوجها في رمضان

تبحث الفنانة زينة، التي تجسّد شخصية فنانة مشهورة، عن قاتل زوجها، ضمن أحداث مسلسلها الجديد «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني.



وتتصاعد أحداث العمل إلى أن تجد زينة قاتل زوجها، لكنها تقرّر الانتقام منه بشكل مختلف، وتجعله يندم على معرفتها.



مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير» يعتمد على البطولة الجماعية، ويشارك فيه: فتحى عبدالوهاب، زينة، نسرين أمين، مى القاضى، محمد شاهين، أحمد العوضى، أحمد فؤاد سليم، وآخرون، تأليف مصطفى الصفتى، إخرج زياد الوشاحى، إنتاج أمير شوقى.