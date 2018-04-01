المجلس الأعلى للإعلام يوقع غرامة 150 ألف جنيه على «المصرى اليوم»

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، ومحرر الخبر الذى نشر بالجريدة فى آخر أيام تصويت المصريين فى الداخل، من قيام الدولة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية وحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع فى الانتخابات، ومعه فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان" تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار"، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم.



كما قرر المجلس توقيع غرامة قدرها ١٥٠ ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة.



وقرر المجلس الأعلى للإعلام أيضًا فرض غرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه على موقع مصر العربية، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد موقع مصر العربية عما ورد من تقرير نشر بالموقع الخميس الماضى بعنوان "نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل ٣ دولارات".