القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
سياسي
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:44 م

المجلس الأعلى للإعلام يوقع غرامة 150 ألف جنيه على «المصرى اليوم»

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
وليد صلاح - الحسين عبيد
dostor.org/2113352

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، ومحرر الخبر الذى نشر بالجريدة فى آخر أيام تصويت المصريين فى الداخل، من قيام الدولة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية وحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع فى الانتخابات، ومعه فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان" تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار"، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم.

كما قرر المجلس توقيع غرامة قدرها ١٥٠ ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة.

وقرر المجلس الأعلى للإعلام أيضًا فرض غرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه على موقع مصر العربية، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد موقع مصر العربية عما ورد من تقرير نشر بالموقع الخميس الماضى بعنوان "نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل ٣ دولارات".

المجلس الأعلى للإعلام يوقع غرامة 150 ألف جنيه على «المصرى اليوم»
المجلس الأعلى للإعلام يوقع غرامة 150 ألف جنيه على «المصرى اليوم»
موضوعات متعلقة

وقف عرض برنامج «صح النوم» وإحالة «الغيطي» للتحقيق

حملة موسى مصطفى تشكر «الأعلى للإعلام» لسرعة الاستجابة للشكوى

بعد تصريحات مكرم محمد أحمد.. البرامج الرياضية المرشحة للإيقاف

بلاغ جديد للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم

الآن

العائدون من الخارج.. "الضوء الأخضر" في انتظار لاعبو مصر المطرودين (تفاعلي)

«شبح الالتهاب السحائي».. القصة الكاملة لوفاة طالبة مدرسة الزمالك (تفاعلي)

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

ألبومات الصور

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

10 صور ترصد احتفالات أقباط أسوان بـ«أحد السعف»

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

كشكول

دراسة: الأطفال المخالفين للتعليمات يصبحون أثرياء ومبتكرين

مناقشة قضايا المرأة في محاكاة الأمم المتحدة باقتصاد القاهرة

"التداوي" يختم فعاليات اليوم الأخير للقوافل التعليمية بالخارجة

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

الأمصار

الرئيس الموريتاني يعلن عن إنطلاق ماراثون نواكشوط الدولي

قصف مدفعي على بلدات ريف حمص الشمالي

نجل الترابي ينفى اتهام أفراد أسرته بتسريب إمتحانات الثانوية

نمو صادرات الكويت في يناير لـ1.7 مليار دينار

إسرائيل تقايض جثث الشهداء الفلسطينيين بالأسرى الإسرائليين

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك