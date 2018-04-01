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اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:42 م

البنك الأهلي يخفض أسعار الفائدة 0.5%

البنك الأهلي
البنك الأهلي
راندا التوني
dostor.org/2113349

قررت لجنة الأصول والخصوم «الألكو»، في البنك الأهلي المصري، خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير، بداية من اليوم الأحد، لتتوافق مع قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي بخفض الفائدة.

وهبطت الفائدة على حساب التوفير العادي ذي العائد الشهري إلى 10.60% و10.75% على الحسابات ذات العائد الربع سنوي، و10.90% على العائد نصف السنوي، و11.25% على الحسابات التي تصرف العائد سنويا.

كما انخفضت الفائدة على حساب توفير المدخر الصغير ذي الجوائز، وتتباين الفائدة في هذا الحساب حسب قيمة كل شريحة، لتسجل 11.25% على الشريحة حتى 30 ألف جنيه، و10.75% على شريحة الأكثر من 30 ألف جنيه و12.75% للعاملين بالبنك الأهلي.

وهبطت الفائدة على حساب توفير المستقبل لتسجل 10.40% على الحسابات التي تصرف العائد شهريا، و10.5% على العائد الذي يصرف كل ثلاثة أشهر، و10.65% على العائد الذي يصرف كل 6 أشهر، و11% على العائد السنوي.

كما هبطت الفائدة على حساب توفير المعاش لتسجل 11.25% سنويا.

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