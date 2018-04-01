كولومبيا للحكومة الإكوادورية: الصحفيون المختطفون بصحة جيدة

كشفت التحقيقات الأولية للسلطات الأكوادورية، اليوم الأحد، عن أن اختفاء صحفيين اثنين وسائقهما، على الحدود مع كولومبيا، قد يرجع لاحتجازهما لدى مسلحين كولومبيين.



وأفاد تقرير رسمي، صادر عن وزارة الداخلية الإكوادورية، بأن «المعلومات الأولية تفيد بأن المختطفين بحالة صحية جيدة، وأن المسئولين عن اختطافهما هما مسلحان كولومبيان منشقان».



وكان رئيس الإكوادور، لينين مورينو، قد صرح، فى وقت سابق، بأنه أرسل 12 ألفًا من قواته لتعزيز الأمن على طول الحدود، وذلك بعد أن أعلنت السلطات، منذ مطلع الأسبوع الماضى، اختطاف اثنين من الصحفيين المحليين وسائقهما بعد عبور نقطة تفتيش عسكرية إكوادورية، بالقرب من الحدود المضطربة مع دولة كولومبيا.

