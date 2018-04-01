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الأحد 01/أبريل/2018 - 04:38 م

وصول الطائرة الثانية للدبلوماسيين الروس المطرودين من أمريكا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2113340

وصلت الطائرة الثانية والأخيرة التى تقل الدبلوماسيين الروس المطرودين من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى مطار "فنوكوفو" الدولى بالعاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الطائرة هبطت اليوم وعلى متنها الدبلوماسيون مع أفراد عائلاتهم بمن فيهم الدبلوماسيون الذين عملوا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

من جانبها أعلنت دول أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية قضية "سكريبال".

يُذكر أن الولايات المتحدة طردت 60 دبلوماسيًا روسيًا وأغلقت القنصلية العامة فى مدينة سياتل الأمريكية.

واتخذت روسيا تدابير للرد تجاه جميع الدول بما فى ذلك طرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وأغلقت القنصلية العامة فى مدينة سان بطرسبرج.

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