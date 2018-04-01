البابا فرنسيس يُرحب بالحوار بين الكوريتين

أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال العظة الأسبوعية لقداس اليوم الأحد فى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، تشجيعه للحوار الجارى فى شبه الجزيرة الكورية، والذى يهدف إلى السير على خطى انفراجة دبلوماسية جديدة بعد سنتين من التصعيد السياسي، على خلفية تجارب نووية وصاروخية لبيونج يانج.



وأعرب البابا عن أمله في أن يتصرف أولئك الذين يتحملون مسئوليات مباشرة بحكمة وبصيرة، بما فيه مصلحة الشعب الكوري، ولبناء علاقات ثقة داخل المجتمع الدولي.



وجاءت كلمات البابا ضمن مراسم التعميد خلال قداس عيد القيامة، الذي يحتفل به المسيحيون الكاثوليك اليوم، وحضره نحو ألف شخص في كنيسة القديس بطرس.