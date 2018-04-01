دراسة: أربعة من كل خمسة رجال «يبكون»

"بكيت قبل كده؟".. يعتقد الرجال أن البكاء أمام أحد من الأشياء التي تشعرهم بالضعف، فقد توصلت دراسة نشرت على موقع صحيفة تليجراف، إلى أن 80% من الرجال لا يبكون أمام أحد.



وذكرت الدراسة الصحة العقلية إن هذا التصرف قد يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية أبرزها الانطوائية، والاكتئاب، موضحة أن البكاء هو الخطوة الأولى للتعامل مع المشاكل، حيث يعتقد الخبراء أن البكاء أول اعتراف بالمشكلة.



وقالت الدراسة إن أربعة من كل خمسة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34، لا يبكون أمام أحد، اعتقادًا منهم بأنها من سمات الشجاعة، مضيفة أن البكاء يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية، وسريعة للغاية في كثير من الأحيان لتحسين المزاج، وتقبل الآخرين.



