البابا تواضروس عن قداس أحد السعف: غريب وفريد في تفاصيله

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تحتفل اليوم بأحد الشعانين، الذى يعتبر عيدا فريدا في السنة كلها ويختلف عن كل أيام السنة.



وأشار «البابا» من خلال كلمته اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بالساحل الشمالى، إلى أن هناك ثلاثة أمور مميزة فى هذا العيد، الأول «هذا القداس يسبقه ما نسميه بدورة الشعانين ما نصليه في صلاة باكر هذه الدورة دورة زمنية بتدور فيها في الكنيسة وبنقف في اثنتى عشرة محطة عند أيقونات كل القديسين وأمام كل أيقونة نصلى الأوشية ونصلى مزمور ونقرأ الإنجيل ونقول لحنًا وهكذا نشترك مع السمائيين ونقول لحن أهل أورشليم الذين استقبلوا المسيح ودايمًا وإحنا بندور ماسكين السعف في أيدينا وبنلف به ونعتبره العلامة المميزة في هذا اليوم».



وتابع: الأمر الثاني «أن قداس أحد الشعانين الوحيد اللي بنروح الكنيسة وإحنا ماسكين حاجة في إيدينا كل الأيام عادي إلا يوم أحد السعف وعاملينه بأشكال جميلة وتصميمات بارعة وأتمنى كلكم تتعلموا إزاي تجدلوا السعف وتعملوا أشكال جميلة سواء صلبان أو ورود ودى حاجة حلوة تعلموها لأولادكم وبناتكم، ونيجى القداس وإحنا ماسكين السعف، وفى القداس نجد شيئًا غريبًا لا يتكرر طوال السنة هو أننا نقرأ أربعة فصول من الإنجيل المقدس نقرأ من إنجيل معلمنا متى ومعلمنا مرقس ومعلمنا لوقا ومعلمنا يوحنا، ونقرأ الأربعة رغم أنهم يعلمونا نفس الحكاية ويسجلوا نفس الحدث ويذكروا نفس التفاصيل وهذه شهادة تلاميذ ربنا يسوع المسيح عما حدث في التاريخ».



وتابع: أما الأمر الثالث «اللي بيتميز به اليوم عقب القداس تصلى الكنيسة صلاة الجناز العام باعتبار الأيام القادمة أيام البصخة لا يكون فيها قداسات ولا يرفع فيها بخور والكنيسة تصير مشغولة بآلام السيد المسيح، مضيفًا: نقوم نصلى هذا القداس وأمام المياه ونقدسها وتترش علينا مش على السعف والميه دي نحتفظ بها داخل الكنيسة لو الله سمح وانتقل أحد إلى السماء خلال هذه الأيام القادمة فيكفي أن نرشه بهذه الماء ويحضر بصخة من البصخات ولا يكون هناك أي صلاة من صلوات التجنيز العامة، هو قداس غريب وقداس فريد وعجيب في تفاصيله».