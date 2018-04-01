القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:29 م

الثلاثاء.. ندوة «البطالة.. وسوق العمل» بالأعلى للثقافة

هالة السعيد
هالة السعيد
ايهاب مصطفى
dostor.org/2113329

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، ندوة تحت عنوان «البطالة.. وسوق العمل»، فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة المجلس في مقره بدار الأوبرا.

يتحدث في الندوة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة هالة أبوعلم، أستاذ الاقتصاد والنائبة بالبرلمان، وحسام فريد، رئيس لجنة التصنيع المحلى وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والرئيس السابق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وشعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.

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