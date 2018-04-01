«تشريعية البرلمان» تنتهى من قانون «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»

أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة انتهت من دراسة قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المقدم من الحكومة، وأعدت تقريرها في شأنه، وسيتم عرضه على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقرر عقده في السادسة من مساء اليوم الأحد، لإبداء الرأي فيه.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه بعد تداول الأعضاء في شأنه، ستتم صياغة التقرير النهائي وإحالته إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الإثنين.



وأوضح "الشريف" أن السبب في إنهاء القانون خلال الجلسة الأولى له يرجع إلي عدم تضمنه أي مواد خلافية، حيث إن جميع مواده تنظيمية لا خلاف عليها.



يذكر أن لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف المقدم من الحكومة.