القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
سياسي
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:22 م

«تشريعية البرلمان» تنتهى من قانون «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب»

أحمد حلمى الشريف
أحمد حلمى الشريف
مني هيبة
dostor.org/2113325

أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة انتهت من دراسة قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، المقدم من الحكومة، وأعدت تقريرها في شأنه، وسيتم عرضه على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المقرر عقده في السادسة من مساء اليوم الأحد، لإبداء الرأي فيه.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه بعد تداول الأعضاء في شأنه، ستتم صياغة التقرير النهائي وإحالته إلي الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، اليوم، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الإثنين.

وأوضح "الشريف" أن السبب في إنهاء القانون خلال الجلسة الأولى له يرجع إلي عدم تضمنه أي مواد خلافية، حيث إن جميع مواده تنظيمية لا خلاف عليها.

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب ستعقد اجتماعا مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف المقدم من الحكومة.

موضوعات متعلقة

«النواب» يناقش «الرسوم القضائية» بعد انتهاء قانون «الإجراءات»

الأحد.. «الممارسات الاحتكارية» أمام تشريعية البرلمان

عضو بـ«تشريعية النواب» يكشف تفاصيل التعامل مع قانون تسجيل المحررات

تشريعية البرلمان: عرض «الإجراءات الجنائية» على المجلس فور انعقاده

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهر

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

العائدون من الخارج.. "الضوء الأخضر" في انتظار لاعبو مصر المطرودين (تفاعلي)

«شبح الالتهاب السحائي».. القصة الكاملة لوفاة طالبة مدرسة الزمالك (تفاعلي)

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

ألبومات الصور

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس والمطرانيات

10 صور ترصد احتفالات أقباط أسوان بـ«أحد السعف»

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

انفوجراف.. عدد المصوتين لـ«صباحى» و«موسى» فى انتخابات الرئاسة

خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

كشكول

دراسة: الأطفال المخالفين للتعليمات يصبحون أثرياء ومبتكرين

مناقشة قضايا المرأة في محاكاة الأمم المتحدة باقتصاد القاهرة

"التداوي" يختم فعاليات اليوم الأخير للقوافل التعليمية بالخارجة

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

الأمصار

الرئيس الموريتاني يعلن عن إنطلاق ماراثون نواكشوط الدولي

قصف مدفعي على بلدات ريف حمص الشمالي

نجل الترابي ينفى اتهام أفراد أسرته بتسريب إمتحانات الثانوية

نمو صادرات الكويت في يناير لـ1.7 مليار دينار

إسرائيل تقايض جثث الشهداء الفلسطينيين بالأسرى الإسرائليين

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ads
ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك