وفاة مسن إثر سقوطه من الطابق الثالث بسرس الليان

لقى موظف بالمعاش مصرعه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث أثناء تنظيف سطح منزله.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوفاة مسن، إثر سقوطة من أعلى منزله بدائرة قسم سرس الليان.



بالانتقال والفحص، تبين سقوط المدعو «ك.م.ا ش»، موظف بالمعاش، من أعلى سطح منزله المكون من ثلاثة طوابق وتوفى متأثرَا بإصابته «خدوش بالساعد الأيسر وجروح قطعية بالجبهة والرأس ونزيف بالأذن اليسرى».



وبسؤال زوجة المتوفى وشقيقه، أفادا أنه حال قيام المتوفى بتنظيف سطح منزله سقط أرضًا وتوفى متأثرًا بإصابته، ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم.