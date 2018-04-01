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الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 04:19 م

ننشر فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للشباب والعمال بثقافة أسيوط

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2113320

تنظم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، المؤتمر العلمي الخامس للشباب والعمال تحت عنوان «آفاق الشباب وتحديات المستقبل ـ التأهيل قبل التمكين» بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من 3 ـ 5 أبريل الجاري.

يرأس المؤتمر أ. د ودي نخلة ويتولي أمانته مرفت إبراهيم مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

تقام فعاليات اليوم الأول بقصر ثقافة أسيوط في العاشرة صباحًا بافتتاح معرض فني ومعرض كتاب لأحداث إصدارات الهيئة، يعقبة كلمات لأمين عام المؤتمر، د. فوزية أبوالنجا رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، د. حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس المؤتمر د. أحمد عبده جعيص رئيس شرف المؤتمر، د. أحمد عواض رئيس الهيئة، المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، يلي ذلك تبادل الدروع والتكريمات وتقدم الشهادات.

تبدأ الجلسة البحثية الأولى «الشباب والحفاظ علي الهوية المصرية» في الثانية عشرة ظهرًا، وتتضمن خمسة أبحاث الأول «دور المؤسسات التربوية في ترسيخ وتفعيل ممارسة المواطنة للشباب» للباحث إبراهيم عسكر مدير الإدارة العامة للبرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الثاني «دور الخطاب الإعلامي للمؤسسات الإسلامية في نشر الفكر المعتدل بين الشباب» للباحث د. جمال النجار بكلية الدراسات الإسلامية جامعة القاهرة، الثالث «دور الشباب في التصدي للإرهاب ومواجهة الفكر التفكري» للباحث د. يسري عبد الغني خبير في التراث الثقافي والدراسات العربية والإسلامية، الرابع بعنوان «دور المؤسسات التعليمية في تأهيل واكتشاف المواهب الثقافية والفنية والرياضية» للباحثة د. كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الإشتراكي وعضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، والخامس «دور الشباب في مواجة البطالة والأمية والهجرة غير الشرعية» للباحث د. مصطفي يسرى عبدالغني إخصائي اتصال سياسي بمكتب وزير التضامن الإجتماعي، ويختتم اليوم بمعرض فني.

أما اليوم الثاني 4 أبريل، فتقام فعالياته بكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، حيث تعقد الجلسة البحثية الثانية «دور الشباب في الإصلاح الاقتصادي» في الحادية عشرة صباحًا، وتشمل البحث الأول: دعم الدولة للشباب بالمشروعات القومية والصغيرة بالمناطق النائية «أسيوط نموذجًا» للباحث د. وجدي رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، الثاني «أهمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد» للباحث د. حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، الثالث «دور الجمعيات الأهلية في تأهيل الشباب اقتصاديًا» للباحث د. جميل جورجي خبير اقتصادي ورئيس جهاز شباب الخريجين بالقاهرة سابقًا، الرابع «التنمية الاقتصادية بمطروح بين الواقع والمأمول» للباحث د. خالد محمد عبد الغني باحث في العلوم النفسية والتربوية بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة لورش عمل «دور الإعلام في تشكيل وعي الشباب» للباحثة د. كريمة الحفناوي، أما الجلسة البحثية الثالثة «الشباب وتحديات الواقع ثقافيًا واجتماعيًا» فتتضمن ثلاثة أبحاث الأول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على قيم أخلاق الشباب» للباحث أحمد فايز عبد العظيم، الثانى «أثر الأدب والتراث والمأثورات الشعبية على وعى الشباب» للباحث د. شيرين جمال الدين، الثالث «دور الشباب فى دعم السياحة الثقافية وتأثيرها على الدخل القومى» للباحثة فاطمة راغب بجامعة أسيوط فى العاشرة صباحًا، حيث تقام مائدة مستديرة للنقاش مع الشباب تحت عنوان «أخلاقيات الشباب إلى أين» للدكتور حسن سلامة، ويعقبها إعلان توصيات المؤتمر.

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