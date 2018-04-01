«المشدد» ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لميكانيكى يتاجر فى «الترامادول»
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود، بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لميكانيكي لارتكابه جريمة الاتجار في عقار الترامادول والبنزوهيكسول.
صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي وشادي رفقي عبدالفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.
ووجهت النيابة إلى المتهم أحمد صابر أبوحسين وشهرته «بوجي» تهمة حيازة الترامادول المخدر وتهمة إحراز البنزوهيكسول والذي يخضع لقيود المواد المخدرة.
ودلت تحريات رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة الأميرية حال تفتيشه العائدين من الجلسات، وبتفتيش المتهم والمحبوس على ذمة القضية رقم ٥١٩٠ لسنة ٢٠١٧ جنح الأميرية عثر معه على ٢٨ قرص ترامادول و٩ أقراص النيزوهيكسول، وبمواحهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بقصد الاتجار.