تحرير 1244 مخالفة فى حملة مرورية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية على الطريق الزراعى، والطرق العامة والفرعية، أسفرت عن تحرير 1244 مخالفة مرورية.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش، مدير مرور القليوبية، يفيد بتحرير 1244 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، منها تحرير 76 مخالفة انتظار خاطئ، وتحصيل 10800جنيه، وسحب 89 دراجة نارية فى حملة مرورية بالطريق الزراعى، والطرق العامة والفرعية بين المدن.



وحُررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وتولت النيابة العامة التحقيق.