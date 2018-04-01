القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:51 م

تل أبيب تتجاهل النداءات الدولية للتحقيق في مقتل ضحايا يوم الأرض

يوم الأرض
يوم الأرض
جهاد الخطيب
dostor.org/2113276

رفضت إسرائيل النداءات الدولية لإجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والاحتلال الإسرائيلى.

وانتقدت منظمات حقوقية استخدام الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، الرصاص الحى فى واحد من أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين لا يشكلون خطرًا داهمًا.

ودعا كلٌ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إلى إجراء تحقيق مستقل.

وعرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

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