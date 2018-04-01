تل أبيب تتجاهل النداءات الدولية للتحقيق في مقتل ضحايا يوم الأرض

رفضت إسرائيل النداءات الدولية لإجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والاحتلال الإسرائيلى.



وانتقدت منظمات حقوقية استخدام الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، الرصاص الحى فى واحد من أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين لا يشكلون خطرًا داهمًا.



ودعا كلٌ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إلى إجراء تحقيق مستقل.



وعرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.