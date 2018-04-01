خاص.. «إسماعيل» لا يرغب فى الرحيل.. والارتباك يسيطر على الوزراء

وسط أنباء بأن أيام الحكومة معدودة، أفاد مصدر حكومى بأن الحكومة باقية فى أداء عملها وفق أجندتها، ولن تتقدم باستقالتها فور أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية، إنما سيكون قرار بقائها من عدمه فى يد الرئيس.



وأكد المصدر أن الدستور لم ينص على أن تتقدم الحكومة باستقالتها فور حلف الرئيس اليمين الدستورية، مضيفًا أنه على الرغم من الحديث حول ظروف المهندس شريف إسماعيل الصحية، فى الفترة الأخيرة، فإنه فى الحقيقة لم يبدِ أى رغبة فى ترك الحكومة، ويؤدى عمله بشكل جيد ومتحمس للعمل حتى اللحظة الأخيرة.



على جانب آخر، أشار المصدر لـ"الدستور" إلى أن هناك حالة ارتباك وزارى بأروقة الوزارات، خاصة فى ظل الحديث عن حتمية التغيير مع بداية الفترة الجديدة لولاية الرئيس.



وأوضح المصدر أنه سيحدث تغيير لعدد من الوزارات، وخاصة الخدمية، لأنها وصفت بـ"سوء الأداء"، كما ستكون هناك عناصر جديدة تضم العنصر الشبابى بشكل واضح.



ومن المقرر أن يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية رسميًا فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.