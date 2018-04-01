«السيد في حقل الأدب».. كتاب جديد عن صبري موسى

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب « صبري موسى.. السيد في حقل الأدب» على أن يطلق الكتاب في 3 أبريل، في مؤتمر إقليم القاهرة الكبرى بمدينة الفيوم.



وشارك في الكتاب تسعة من الكتاب والنقاد المهمين وهم: إبراهيم عبد المجيد، أحمد أبو خنيجر، أحمد الصغير، حسين حمودة، دعاء الحناوي، سيد الوكيل، شعبان يوسف، مدحت صفوت، هويدا صالح، والكتاب تقديم وإعداد عمر شهريار.



وصبري موسى، هو أديب وسناريست مصري، من أشهر أعماله الروائية: "حادث النصف متر"، "فساد الأمكنة"، "السيد من حقل السبانخ"، و"أدب الرحلات: في البحيرات"، "في الصحراء: رحلتان في باريس واليونان". وكتب في القصص القصيرة "القميص - وجهًا لظهر - حكايات صبري موسي - مشروع قتل جارة"، وفي سيناريوهات الأفلام: "أفلام البوسطجي - الشيماء - قنديل أم هاشم - قاهر الظلام - رغبات ممنوعة - أين تخبئون الشمس".



وولد صبري موسى في دمياط عام 1932 وتوفي في 18 يناير 2018.