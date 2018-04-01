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الأحد 01/أبريل/2018 - 03:42 م

سفير موسكو بلندن: بريطانيا ستتحمل مسئولية قضية «سكريبال»

السفير الروسي في
السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو
أ ش أ
dostor.org/2113266

قال السفير الروسي في لندن، ألكسندر ياكوفينكو، اليوم الأحد: «إن بريطانيا ستتحمل عاجلًا أم آجلًا مسئولية الاستفزاز المتعلق بقضية الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال».

وأضاف ياكوفينكو، في تصريح: «لدينا شكوك في غاية الجدية، تشير إلى أن الاستخبارات البريطانية هي التي دبّرت هذا الاستفزاز»، مضيفًا: «الجانب البريطاني يرفض التعاون معنا، ولا يقدم لنا أي أدلة أو براهين، مما يدفعنا لاستنتاج أن القضية من تدبير استخباراته».

وتابع: «أعتقد أنهم لن يتمكنوا من إضفاء السرية هذه المرة كما فعلوا في قضايا ليتفيننكو، وباتاركاتسيشفيلي، وبيريزوفسكي، وبيربيليشني»، مشددًا على أن بلاده ستحصر بريطانيا في أطر القانون، ولن تدعها تفلت من تحمل المسئولية، وأن الجانب الروسي يدرس حاليًا السبل المتاحة في هذا الاتجاه، لكن الضغط على البريطانيين سيشتد ويزداد.

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