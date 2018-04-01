أزمة فى البوسنة بعد تعيين عمدة صربى على إحدى مدن المجازر

أكدت صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية، أن هناك تخوفات في البوسنة، بالتزامن مع إثارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النعرات العرقية، بعد تعيينه عمدة صربيًا على المدينة، التي شهدت إحدى أبشع مجازر وقعت للبوسنة على يد الصرب.



وتابعت الصحيفة أن اسم مدينة سريبرينيشتا في البوسنة، أصبح مرتبطا بالموت وبأبشع المجازر التي ارتكبت في أوروبا، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من ذلك يريد عمدة المدينة إقامة منتجع دولي فيها.



وأضافت أن ملادين جروجيتش، يعد أول عمدة صربي للمدينة بعد حرب البوسنة، التي قتل فيها ما يزيد على 8 آلاف بوسني، برصاص الصرب، معظمهم من النساء والأطفال، ورفض الاعتراف بالمجزرة.



وأشارت الصحيفة إلى أن البوسنة يرون تعيين «ملادين» عمدة للمدينة، مثل تعيين أسامة بن لادن عمدة لولاية نيويورك، فبوتين قلّد زعيم عصابة من اليمنيين المتطرفين بوسام شرف، وقلّده منصب عمدة للمدينة التي شهدت جرائم الصرب.