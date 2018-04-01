القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
الثقافة
الأحد 01/أبريل/2018 - 03:34 م

«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
dostor.org/2113256

شاركت الصين في معرض الاسكندرية بإصدارات متعددة تميزت فيها مجموعات قصص الأطفال المترجمة عن الصينية، والتي شغلت القسم الأكبر من قاعة العرض الصيني، ومنها حكايات شعبية متنوعة من التراث الصيني، فضلًا عن حكايات معاصرة موجهة أساسًا للطفل الصيني، ووفقًا لمسئولة الجناح الصيني في المعرض؛ أن المترجمين حرصوا على اختيار قصص تصلح للأطفال في كل مكان، لكنها تحمل مذاق الثقافة الصينية، ومن بين العناوين «أقزام بلا أنوف، أرجوحة البطة والذيل، لماذا يبكي التمساح، والثعلب والسحابة»، وغيرها من القصص والحكايات، لافتة إلى أن الإقبال على شراء كتب الأطفال معقول حتى الآن، وسيتزايد خلال أيام المعرض.

وفي سياق متصل، أصدر برنامج دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع دار الحكمة في الصين، كتاب «الفن الإسلامي في الصين»، تأليف يانغ قويبينغ وترجمة الدكتور أحمد أمين.

ويتضمن هذا الكتاب عرضًا تاريخيًّا عن المسلمين وآثارهم المعماريةِ والفنية، ويتناول فن عمارة وزخرفة أكثر المساجد العتيقة هناك، فضلًا عن عمارة الخانقاه، القبة، المزار، الضريح، كما تناول التأثيرات سواء الوافدة أو المحلية التي تعرضت لها العناصر المعمارية الصينية في العصر الإسلامي.

واختتم المؤلف كتابه بوضع تسلسل زمني موجز للتاريخ الصيني حتى تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وقد تضمن الكتاب إشاراتٍ إلى فن الخط، والمخطوطات الدينية، والخزف، مع شرح لتطور العناصر الفنية والزخرفية على التحف والآثار المعمارية.

«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية
«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية
«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية
«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية
«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ أقل من شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

منذ أقل من شهرين

وزيرة الثقافة: قوافل التنوير المسرحية تخرج إلى الصعيد وتطوف الجامعات

الآن

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

قريبًا أمام البرلمان.. صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة

نقابة الإعلاميين تهنئ «الصحفيين» بمرور 77 عامًا على تأسيسها

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

ألبومات الصور

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

توافد المصريين على دير «الخراز» للاحتفال بـ «أحد السعف»

بالصور.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

كشكول

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

عمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي السنوي بدمنهور التعليمية

مديرة مكتبة جامعة القاهرة: منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان

بالصور.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية بالغربية

الأمصار

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق غزة.

الهلال الاحمر : ٩٨ اصابة خلال مواجهات امام جامعة القدس في بلدة ابوديس

وزارة العدل السعودية: مكة المكرمة تحتل المركز الأول في معدلات الطلاق

الاحتلال يعتقل شاباً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

السعودية: مصرع 3 إثر حريق ضخم غرب نجران

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك