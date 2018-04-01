«قصص الأطفال والفن الإسلامي» في جناح الصين بمعرض الإسكندرية

شاركت الصين في معرض الاسكندرية بإصدارات متعددة تميزت فيها مجموعات قصص الأطفال المترجمة عن الصينية، والتي شغلت القسم الأكبر من قاعة العرض الصيني، ومنها حكايات شعبية متنوعة من التراث الصيني، فضلًا عن حكايات معاصرة موجهة أساسًا للطفل الصيني، ووفقًا لمسئولة الجناح الصيني في المعرض؛ أن المترجمين حرصوا على اختيار قصص تصلح للأطفال في كل مكان، لكنها تحمل مذاق الثقافة الصينية، ومن بين العناوين «أقزام بلا أنوف، أرجوحة البطة والذيل، لماذا يبكي التمساح، والثعلب والسحابة»، وغيرها من القصص والحكايات، لافتة إلى أن الإقبال على شراء كتب الأطفال معقول حتى الآن، وسيتزايد خلال أيام المعرض.



وفي سياق متصل، أصدر برنامج دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع دار الحكمة في الصين، كتاب «الفن الإسلامي في الصين»، تأليف يانغ قويبينغ وترجمة الدكتور أحمد أمين.



ويتضمن هذا الكتاب عرضًا تاريخيًّا عن المسلمين وآثارهم المعماريةِ والفنية، ويتناول فن عمارة وزخرفة أكثر المساجد العتيقة هناك، فضلًا عن عمارة الخانقاه، القبة، المزار، الضريح، كما تناول التأثيرات سواء الوافدة أو المحلية التي تعرضت لها العناصر المعمارية الصينية في العصر الإسلامي.



واختتم المؤلف كتابه بوضع تسلسل زمني موجز للتاريخ الصيني حتى تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وقد تضمن الكتاب إشاراتٍ إلى فن الخط، والمخطوطات الدينية، والخزف، مع شرح لتطور العناصر الفنية والزخرفية على التحف والآثار المعمارية.