ضبط هارب متلبسًا بسرقة «موبايل» فى «سكك حديد الإسكندرية»

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية «م.ف.م»، 33 سنة، سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم قضية سرقة، ومحكوم عليه هارب في قضية «ضرب» غيابيًا، بالحبس لمدة سنة، وكفالة 100 جنيه، متلبسًا بسرقة تليفون محمول من «م.ع.ج»، 16 سنة أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد الإسكندرية.



بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.



أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



حُرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، وتم إرسال المتهم والحرز لقسم شرطة العطارين، لقيده عرضه على النيابة.



