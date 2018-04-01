القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
حوادث
الأحد 01/أبريل/2018 - 03:27 م

ضبط هارب متلبسًا بسرقة «موبايل» فى «سكك حديد الإسكندرية»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
عمرو المزيدي
dostor.org/2113242

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية «م.ف.م»، 33 سنة، سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم قضية سرقة، ومحكوم عليه هارب في قضية «ضرب» غيابيًا، بالحبس لمدة سنة، وكفالة 100 جنيه، متلبسًا بسرقة تليفون محمول من «م.ع.ج»، 16 سنة أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد الإسكندرية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية، وتم إرسال المتهم والحرز لقسم شرطة العطارين، لقيده عرضه على النيابة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ حوالي 20 ساعة

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ اسبوع

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ أقل من شهر

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

الآن

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

قريبًا أمام البرلمان.. صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة

نقابة الإعلاميين تهنئ «الصحفيين» بمرور 77 عامًا على تأسيسها

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

ألبومات الصور

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

توافد المصريين على دير «الخراز» للاحتفال بـ «أحد السعف»

بالصور.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

كشكول

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

عمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي السنوي بدمنهور التعليمية

مديرة مكتبة جامعة القاهرة: منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان

بالصور.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية بالغربية

الأمصار

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق غزة.

الهلال الاحمر : ٩٨ اصابة خلال مواجهات امام جامعة القدس في بلدة ابوديس

وزارة العدل السعودية: مكة المكرمة تحتل المركز الأول في معدلات الطلاق

الاحتلال يعتقل شاباً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

السعودية: مصرع 3 إثر حريق ضخم غرب نجران

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك