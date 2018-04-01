انطلاق المرحلة الثانية من «درع الخليج المشترك 1»

بدأت المرحلة الثانية من مناورات "درع الخليج المشترك 1" العسكرية الأضخم فى منطقة الخليج، اليوم الأحد، بمشاركة قوات من 23 دولة.



وقال المتحدث الرسمى باسم المناورات، العميد عبدالله بن حسين السبيعى، إنها ستستمر لـ5 أيام متواصلة في مرحلتها الحالية والثانية، التى ستشمل تمرينًا بالذخيرة الحية تخوضه قوات الدول المشاركة.



وأضاف: "التمرين في هذه المرحلة يهدف إلى رفع كفاءات القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم عمل مشترك، تؤديه قوات عسكرية ذات مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه أسلحة حديثة ومتطورة".



واختتمت الخميس الماضى المرحلة الأولى من التمرين بتنفيذ قيادات القوات المشاركة من جميع القطاعات العسكرية فعاليات "مركز القيادة" لثلاثة أيام، واستخدمت فيها تقنيات حديثة تحاكى واقعًا افتراضيًا لعمليات عسكرية.



وتهدف مناورات «درع الخليج المشترك 1» إلى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكرى والأمنى المشترك.