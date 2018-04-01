القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
مصر
الأحد 01/أبريل/2018 - 03:21 م

انطلاق المرحلة الثانية من «درع الخليج المشترك 1»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2113237

بدأت المرحلة الثانية من مناورات "درع الخليج المشترك 1" العسكرية الأضخم فى منطقة الخليج، اليوم الأحد، بمشاركة قوات من 23 دولة.

وقال المتحدث الرسمى باسم المناورات، العميد عبدالله بن حسين السبيعى، إنها ستستمر لـ5 أيام متواصلة في مرحلتها الحالية والثانية، التى ستشمل تمرينًا بالذخيرة الحية تخوضه قوات الدول المشاركة.

وأضاف: "التمرين في هذه المرحلة يهدف إلى رفع كفاءات القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم عمل مشترك، تؤديه قوات عسكرية ذات مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية وتستخدم فيه أسلحة حديثة ومتطورة".

واختتمت الخميس الماضى المرحلة الأولى من التمرين بتنفيذ قيادات القوات المشاركة من جميع القطاعات العسكرية فعاليات "مركز القيادة" لثلاثة أيام، واستخدمت فيها تقنيات حديثة تحاكى واقعًا افتراضيًا لعمليات عسكرية.

وتهدف مناورات «درع الخليج المشترك 1» إلى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكرى والأمنى المشترك.

موضوعات متعلقة

غدًا.. بدء أضخم مناورات عسكرية بين إسرائيل وأمريكا

انطلاق تمرين «درع الخليج المشترك 1» فى السعودية

«النعيمي» يتفقد القوات المشاركة بتدريب «درع الخليج 1»

أبرز 5 معلومات عن مناورات «درع الخليج المشترك1» بمشاركة 23 دولة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

منذ حوالي 9 ساعات

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يومين

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين

منذ يومين

تفاصيل خطة وزارة التخطيط بشأن تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات

منذ يومين

محمد الشحات الجندى: مواجهة التطرف لن تتحقق بالشعارات والخطب بل بالخطط المدروسة

منذ 3 أيام

72 ساعة أشغال انتخابية شاقة

الآن

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

قريبًا أمام البرلمان.. صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة

نقابة الإعلاميين تهنئ «الصحفيين» بمرور 77 عامًا على تأسيسها

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

ألبومات الصور

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

توافد المصريين على دير «الخراز» للاحتفال بـ «أحد السعف»

بالصور.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

ads
الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

كشكول

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

عمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي السنوي بدمنهور التعليمية

مديرة مكتبة جامعة القاهرة: منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان

بالصور.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية بالغربية

الأمصار

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق غزة.

الهلال الاحمر : ٩٨ اصابة خلال مواجهات امام جامعة القدس في بلدة ابوديس

وزارة العدل السعودية: مكة المكرمة تحتل المركز الأول في معدلات الطلاق

الاحتلال يعتقل شاباً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

السعودية: مصرع 3 إثر حريق ضخم غرب نجران

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك