التحقيق مع متهمة جديدة فى القضية «441 أمن دولة»

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع المتهمين بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.



وحققت، اليوم الأحد، النيابة مع متهمة جديدة بالقضية وتدعى «فاطمة. م»، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.



وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية «المحور الإعلامي» لجماعة الإخوان أو قضية «مكملين 2».