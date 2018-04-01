الأربعاء.. «تيمور» ومجد القاسم على المسرح الصغير

يستعد الشاعر الدكتور أحمد تيمور لإقامة أمسية فنية ضخمة، في السابعة مساء الأربعاء 4 أبريل، علي المسرح الصغير، فى إطار النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



ومن المقرر أن يلقى "تيمور" نخبة من أشهر قصائده التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية، وتتخللها فقرات فنية لكل من أحمد الكحلاوى وفرقته، ومحمود التهامى، ومجد القاسم، وسيد الرفاعى، ويقدمها الإعلامى عبدالوهاب قتاية.



يذكر أن أحمد تيمور تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وزمالة الأبحاث من جامعة تفتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر، وشارك في العديد من الأمسيات والندوات، وأقيمت له الكثير من الأمسيات الشعرية الخاصة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر والعالم، ونشرت قصائده الشعرية في الصحف والمجلات العربية.