القاهرة : الأحد 01 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:21 ص

أعداد كبيرة من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27
07:21 ص

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
03:36 ص

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟
03:33 ص

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا
12:43 ص

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر
09:26 م

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟
09:19 م

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد
08:25 م

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»
07:10 م

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق
04:33 ص

حقيقة خصم غرامة التخلف عن الانتخابات من رواتب الموظفين
12:49 ص

بالصور.. تامر حسنى يتألق فى أولى حفلاته بالسعودية
اقتصاد
الأحد 01/أبريل/2018 - 03:17 م

ننشر تفاصيل خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة

الحكومة
الحكومة
راندا التوني
dostor.org/2113229

حصلت "الدستور" على تفاصيل خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر، إذ تعهدت الحكومة بتقديم التيسيرات والدعم اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار ضريبى مبسط.

كما تعهدت الحكومة في خطتها بإجراءات حمائية من الممارسات التجارية الضارة من الخارج وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية، حيث تتضمن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية متى تساوت أسعارها مع أى من العروض الأخرى، مع إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت إلى ما لا يجاوز 1.5% من القيمة التقديرية تشجيعًا لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة بصفة خاصة للدخول في المناقصات الحكومية.

ورصد تقرير حكومي أنه تم استحداث استئجار المنقولات التي تُعد أنشطة من شأنها تنشيط منظومة الاقتصاد من خلال إتاحة فرص وأنشطة اقتصادية جديدة ينفذها مجتمع الأعمال، ومنها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.

كما تعمل الحكومة على توفير آليات التمويل ونظم وأدوات التطوير اللازمة، سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآلياته، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الآن

صور.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153 من «الضباط الاحتياط»

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه فى ختام تعاملات اليوم

قريبًا أمام البرلمان.. صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة

نقابة الإعلاميين تهنئ «الصحفيين» بمرور 77 عامًا على تأسيسها

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

ألبومات الصور

اليوم.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

صافيناز ومحافظ القاهرة في احتفالات عيد القيامة برمسيس

توافد المصريين على دير «الخراز» للاحتفال بـ «أحد السعف»

بالصور.. انطلاق سباق الأنشطة التربوية بـ«تعليم الغربية»

نجم الساعة

بالصور.. صوفينار تُصلى وتدعى فى كنيسة الأرمن الأرثوذكس

الأكثر قراءة

ضبط إرهابى قبل تفجير كنيسة بمركز نجع حمادى

حكاية «السيشن السبعيناتى».. موديل جديدة تنافس ياسمين الخطيب

خاص.. «دعم مصر» يقدم 5 مرشحين لتشكيل حكومة جديدة

بلاغ يطالب بمنع صلاح دياب من مغادرة البلاد

كشكول

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ"حقوق القاهرة"

بدء موسم حصاد القمح آليًا بمزرعة جامعة سوهاج

عمومية لمناقشة الميزانية والحساب الختامي السنوي بدمنهور التعليمية

مديرة مكتبة جامعة القاهرة: منظومة كاميرات مراقبة لضمان الأمان

بالصور.. انطلاق القوافل التعليمية المجانية بالغربية

الأمصار

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق غزة.

الهلال الاحمر : ٩٨ اصابة خلال مواجهات امام جامعة القدس في بلدة ابوديس

وزارة العدل السعودية: مكة المكرمة تحتل المركز الأول في معدلات الطلاق

الاحتلال يعتقل شاباً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

السعودية: مصرع 3 إثر حريق ضخم غرب نجران

ads
منوعات

محطة «تيانجونج-1» الفضائية تدخل الغلاف الجوى للأرض

«كذبة أبريل».. مزحة كل عام

ما هو «ملح السياحات» المتسبب فى الإصابة بـ«الفشل الكلوى»؟

ولاد الكار

«المصورين الصحفيين» تنظم مسابقة عن «الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك