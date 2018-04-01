ننشر تفاصيل خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة

حصلت "الدستور" على تفاصيل خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر، إذ تعهدت الحكومة بتقديم التيسيرات والدعم اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار ضريبى مبسط.



كما تعهدت الحكومة في خطتها بإجراءات حمائية من الممارسات التجارية الضارة من الخارج وإعطاء ميزات لتلك المشروعات في المشتريات الحكومية، حيث تتضمن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 منح أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية متى تساوت أسعارها مع أى من العروض الأخرى، مع إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت إلى ما لا يجاوز 1.5% من القيمة التقديرية تشجيعًا لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة بصفة خاصة للدخول في المناقصات الحكومية.



ورصد تقرير حكومي أنه تم استحداث استئجار المنقولات التي تُعد أنشطة من شأنها تنشيط منظومة الاقتصاد من خلال إتاحة فرص وأنشطة اقتصادية جديدة ينفذها مجتمع الأعمال، ومنها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.



كما تعمل الحكومة على توفير آليات التمويل ونظم وأدوات التطوير اللازمة، سواء بتعديل التشريعات اللازمة أو تطوير نظم السوق وآلياته، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.