سقوط عصابة «نشل» ركاب القطارات فى «سكك حديد المنيا»

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، والقوة المرافقة، «م.ر.ر»، 23 سنة، و«ه.م.ر»، 20 سنة، و«ا.ح.ت»، 21 سنة، عقب الاشتباه بهم أثناء تواجدهم بمحطة سكك حديد ملوى.



بتفتيش المتهمين، عثر بحوزة الأول على مبلغ مالى 466 جنيهًا وهاتف محمول، والثانى 75 جنيهًا وهاتف محمول، والثالث بحوزته مبلغ مالى 1265 جنيهًا وهاتف محمول.



بالكشف عنهم، تبين أن الأول مطلوب ضبطه للتنفيذ علية في 5 قضايا «سرقة، سلاح أبيض» والثانى والثالث لم يستدل لهما على معلومات جنائية مسجلة.



بتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بأن الهواتف والمبالغ المالية من متحصلات سرقة ركاب القطارات، وجارٍ الاستدلال على المجنى عليهم.



أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



حُرر المحضر اللازم أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، وتم إرسال المتهمين والمضبوطات لمركز شرطة ملوى، للقيد والعرض على النيابة العامة.